'Meu objetivo é ganhar todas as partidas', diz Luis Enrique antes da estreia espanhola na Liga das Nações

Antes da estreia da Espanha na Liga das Nações, nesta quinta-feira, contra a Alemanha, fora de casa, o técnico Luis Enrique demonstrou confiança em sua equipe e disse que seu objetivo é vencer todas as partidas na competição de seleções.- O objetivo é começar o primeiro jogo da Liga das Nações com a intenção de ganhar todos os pontos e vencer todos os jogos. Esse é o meu objetivo como treinador e o que procuro incutir nos jogadores - disse Luis Enrique na coletiva de imprensa pré-jogo.