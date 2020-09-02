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'Meu objetivo é ganhar todas as partidas', diz Luis Enrique antes da estreia espanhola na Liga das Nações

Técnico se mostrou confiante antes da estreia da Espanha contra a Alemanha nesta quinta...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:42

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 19:42
Crédito: Divulgação / Site oficial da seleção espanhola
Antes da estreia da Espanha na Liga das Nações, nesta quinta-feira, contra a Alemanha, fora de casa, o técnico Luis Enrique demonstrou confiança em sua equipe e disse que seu objetivo é vencer todas as partidas na competição de seleções.- O objetivo é começar o primeiro jogo da Liga das Nações com a intenção de ganhar todos os pontos e vencer todos os jogos. Esse é o meu objetivo como treinador e o que procuro incutir nos jogadores - disse Luis Enrique na coletiva de imprensa pré-jogo.
Luis Enrique falou sobre como seu time vai se comportar diante da Alemanha, mesmo jogando fora de casa. De acordo com o treinador, seus jogadores irão controlar a partida.
- Amanhã vamos tentar novamente gerar mais perigo do que o rival, ter mais bola do que o rival e usar as coisas que acho que nos dão uma vantagem. Não vou mudar. É uma ideia com a qual temos conseguido resultados - concluiu.

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