'Meu grande objetivo é ganhar um título com o Borussia', diz Haaland

Crédito: Martin Meissner / AFP

Um dos principais nomes do Borussia Dortmund e grande sensação na temporada europeia, o atacante Erling Haaland disse que seu grande sonho é conquistar títulos pelo clube aurinegro. Em entrevista ao jornal "Bild", o atleta também afirmou que não pensa em sair do clube.

- Tenho um contrato de longo prazo até 2024. De qualquer forma, meu grande objetivo é conquistar título aqui e celebrar sucessos fantásticos com nossos torcedores - disse o centroavante.