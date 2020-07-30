AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

'Meu grande objetivo é ganhar um título com o Borussia', diz Haaland

Jogador norueguês fez grande temporada e marcou 44 gols em 40 jogos...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:29
Crédito: Martin Meissner / AFP
Um dos principais nomes do Borussia Dortmund e grande sensação na temporada europeia, o atacante Erling Haaland disse que seu grande sonho é conquistar títulos pelo clube aurinegro. Em entrevista ao jornal "Bild", o atleta também afirmou que não pensa em sair do clube.
- Tenho um contrato de longo prazo até 2024. De qualquer forma, meu grande objetivo é conquistar título aqui e celebrar sucessos fantásticos com nossos torcedores - disse o centroavante.
Haaland terminou a temporada com incríveis 44 gols em 40 partidas disputadas. Foram 28 pelo Red Bull Salzburg, onde atuou na primeira metade da temporada, e outros 16 pelo Borussia Dortmund.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlos Manato, Sergio Meneguelli e Carlos Fabian.
Disputa ao Senado tem impasses na direita e na esquerda no ES
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas vegetarianas proteicas para o almoço da semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados