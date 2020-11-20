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futebol

'Meu desejo é que Messi se aposente no Barcelona', revela Guardiola

Treinador espanhol falou sobre uma possível contratação do argentino para o Manchester City. O camisa 10 do Barcelona encerra seu contrato no final da atual temporada...

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 11:30
Crédito: Javier Soriano/AFP
Em coletiva após renovar seu contrato com o Manchester City até 2023, Pep Guardiola falou sobre uma possível chegada de Lionel Messi ao clube inglês. Para o treinador, o argentino deveria se aposentar no Barcelona.
- Leo Messi é jogador do Barcelona. Se você me perguntar a minha opinião como pessoa a quem o Barça deu tudo, meu desejo é que Messi termine a sua carreira lá. Eu gostaria de vê-lo se aposentar no Barcelona. Adoraria, de verdade, já disse isso mil vezes. Esta é a minha opinião como torcedor do Barça. Não sei o que vai passar pela cabeça dele. Mas o mercado de transferências é só em junho - disse.Guardiola também falou sobre sua renovação com o Manchester City e apontou motivos para ter assinado um novo contrato.
- Um dos grandes motivos da minha renovação foram minhas conversas com Khaldoon. Veja também como o clube se comportou em todos os momentos. Principalmente no momento difícil que vivemos. Em um contexto de pandemia, o clube não se beneficiou de ajuda governamental. Eles não tocaram nos salários de nenhum trabalhador, não apenas jogadores e funcionários, mas em todos os departamentos. Eles não demitiram ninguém e vão pagar todos os bônus aos funcionários. Se tivéssemos sentido, eu e o clube porque é uma decisão comum, que nem tudo estava certo, não teríamos renovado. As pessoas me agradecem por renovar, mas quero agradecer a eles e ao clube por me permitirem continuar trabalhando.

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