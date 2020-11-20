'Meu desejo é que Messi se aposente no Barcelona', revela Guardiola

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Em coletiva após renovar seu contrato com o Manchester City até 2023, Pep Guardiola falou sobre uma possível chegada de Lionel Messi ao clube inglês. Para o treinador, o argentino deveria se aposentar no Barcelona.

- Leo Messi é jogador do Barcelona. Se você me perguntar a minha opinião como pessoa a quem o Barça deu tudo, meu desejo é que Messi termine a sua carreira lá. Eu gostaria de vê-lo se aposentar no Barcelona. Adoraria, de verdade, já disse isso mil vezes. Esta é a minha opinião como torcedor do Barça. Não sei o que vai passar pela cabeça dele. Mas o mercado de transferências é só em junho - disse.Guardiola também falou sobre sua renovação com o Manchester City e apontou motivos para ter assinado um novo contrato.