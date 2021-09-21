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futebol

Metz x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Em duelo de líder contra lanterna, equipes se enfrentam na casa do Metz, pela sétima rodada da competição. Com lesão no joelho esquerdo, Messi não entrará em campo...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 12:12
Crédito: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
Líder do Campeonato Francês com seis vitórias e 100% de aproveitamento, o Paris Saint-Germain entra em campo mais uma vez nesta quarta-feira, desta vez pela sétima rodada do torneio nacional. Fora de casa, o time de Mauricio Pochettino encara o Metz, no Estádio Saint-Symphorien, às 16h (de Brasília).METZLanterna da competição, o Metz ainda não venceu na competição. Com três empates e três derrotas, a equipe de Frédéric Antonetti tem a pior defesa, junto com o Bordeaux, e vem de duas derrotas consecutivas, para Troyes e Strasbourg.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
PSGPor outro lado, o Paris Saint-Germain vive grande fase. O time de Mauricio Pochettino venceu todos os jogos até aqui e lidera a competição nacional com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Olympique de Marseille. Na última partida, os parisienses venceram o Lyon, por 2 a 1, de virada. Para esta partida desta quarta, Lionel Messi, com lesão no joelho, será desfalque.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anosFICHA TÉCNICA
Metz x PSGLigue 1 - Campeonato Francês7ª Rodada​Data e horário: 22/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)Árbitro: Jérémie PignardAssistentes: Laurent Coniglio e Mehdi RahmouniTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
METZ (Técnico: Frédéric Antonetti)Oukidja; Kouyate, Bronn e Udol; Centonze, Maiga, Sarr e Yade; Gueye, Boulaya e Niane.
Desfalques: N'Doram, Cabit e Delaine (lesionados); Boulaya e Nguette (dúvidas).
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Paredes, Ander Herrera e Wijnaldum; Di María, Neymar e Mbappé.
Desfalques: Messi, Verratti, Bernat e Sergio Ramos (lesionados); Kurzawa e Dagba (dúvidas).

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