Metz x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Crédito: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Líder do Campeonato Francês com seis vitórias e 100% de aproveitamento, o Paris Saint-Germain entra em campo mais uma vez nesta quarta-feira, desta vez pela sétima rodada do torneio nacional. Fora de casa, o time de Mauricio Pochettino encara o Metz, no Estádio Saint-Symphorien, às 16h (de Brasília).METZLanterna da competição, o Metz ainda não venceu na competição. Com três empates e três derrotas, a equipe de Frédéric Antonetti tem a pior defesa, junto com o Bordeaux, e vem de duas derrotas consecutivas, para Troyes e Strasbourg.

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PSGPor outro lado, o Paris Saint-Germain vive grande fase. O time de Mauricio Pochettino venceu todos os jogos até aqui e lidera a competição nacional com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Olympique de Marseille. Na última partida, os parisienses venceram o Lyon, por 2 a 1, de virada. Para esta partida desta quarta, Lionel Messi, com lesão no joelho, será desfalque.

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Metz x PSGLigue 1 - Campeonato Francês7ª Rodada​Data e horário: 22/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Saint-Symphorien, em Metz (FRA)Árbitro: Jérémie PignardAssistentes: Laurent Coniglio e Mehdi RahmouniTransmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

METZ (Técnico: Frédéric Antonetti)Oukidja; Kouyate, Bronn e Udol; Centonze, Maiga, Sarr e Yade; Gueye, Boulaya e Niane.

Desfalques: N'Doram, Cabit e Delaine (lesionados); Boulaya e Nguette (dúvidas).

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Paredes, Ander Herrera e Wijnaldum; Di María, Neymar e Mbappé.