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futebol

Metz x PSG: onde assistir e prováveis escalações

Paris Saint-Germain precisa de vitória para ultrapassar o líder Lille, que mantém diferença de um ponto...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:32
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neste sábado, o Metz recebe o Paris Saint-Germain no Stade Saint Symphorien, na cidade de Metz, pela 34ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que terá início às 12h (de Brasília), é vital para a briga do PSG pela liderança do torneio. A partida será transmitida no site do LANCE!.
Veja a tabela do Campeonato FrancêsNo meio da tabela do Campeonato Francês, o Metz segue em uma caminhada livre do risco de rebaixamento. A nona colocação da equipe, que soma 43 pontos, também não consegue chegar perto da briga para uma vaga nas competições europeias.
- O jogo vai ser difícil, o Metz é uma equipa bem organizada, com um treinador muito bom. Uma equipe muito forte e física, sabemos que vai ser complicado, mas queremos ser competitivos e somar os três pontos, esse é o nosso objetivo - disse o treinador do PSG.
Vice-líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain luta por todos os pontos possíveis para pegar a primeira colocação. Atualmente, o PSG soma 69 pontos, e segue com apenas um de diferença para o Lille, e a vitória é essencial para tal.
- Vejo progresso, mas ainda estamos em nosso potencial máximo. Estamos felizes com a equipe e os jogadores e com o esforço que eles colocaram. Nossa ideia é sempre melhorar e evoluir. Queremos ser melhores em todos os jogos. Vamos entrar no período mais importante da temporada e queremos vencer todas as competições em que estamos envolvidos - disse Mauricio Pochettino.FICHA TÉCNICAMETZ X PSG - Campeonato Francês: 34ª rodada
Data e horário: 24/04/2021, às 12h (de Brasília)Local: Stade Saint Symphorien, em Metz (FRA)Árbitro: Willy DelajodAssistentes: Philippe Jeanne e Erwan FinjeanOnde assistir: Site do LANCE! e One Football
METZ (Treinador: Frederic Antonetti)Oukidja; Bronn, Kouyate e Boye; Centonze, Sarr, Maiga, Udol e Boulaya; Vagner Dias e Gueye.
Desfalques: N'Doram, Pajot, Cabit, Tchimbembé, Niane e Nguette (lesionados).
PSG (Treinador: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Bakker; Herrera, Paredes e Neymar; Kean, Draxler, Neymar e Mbappé.
Desfalques: Bernat, Marquinhos, Rafinha, Diallo e Verratti (lesionados).

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