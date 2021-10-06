Meteu essa? Zagueiro do Arsenal se diz ansioso para enfrentar Cristiano Ronaldo: 'Acho que vou me sair bem'

Crédito: ADRIAN DENNIS, PAUL ELLIS / AFP

Principal contratação do Manchester United na temporada, o português Cristiano Ronaldo é aclamado também por seus rivais. O zagueiro Ben White, que chegou ao Arsenal recentemente, afirmou que está ansioso para enfrentar o camisa 7 dos Diabos Vermelhos.Em uma transmissão na "Twitch", o defensor de 23 anos garantiu que está aguardando pelo confronto e disse que não teme o português.

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- O atacante que estou mais ansioso por enfrentar? Provavelmente diria que será Cristiano Ronaldo. Acho que vou me sair bem - disse o jogador que disputou a última Eurocopa pela seleção inglesa.

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