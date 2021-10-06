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Meteu essa? Zagueiro do Arsenal se diz ansioso para enfrentar Cristiano Ronaldo: 'Acho que vou me sair bem'

Ben White, de 23 anos, afirmou que confronto com o português será especial, mas não teme qualidade do camisa 7 do Manchester United. Jogo será no fim de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 17:17

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:17

Crédito: ADRIAN DENNIS, PAUL ELLIS / AFP
Principal contratação do Manchester United na temporada, o português Cristiano Ronaldo é aclamado também por seus rivais. O zagueiro Ben White, que chegou ao Arsenal recentemente, afirmou que está ansioso para enfrentar o camisa 7 dos Diabos Vermelhos.Em uma transmissão na "Twitch", o defensor de 23 anos garantiu que está aguardando pelo confronto e disse que não teme o português.
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- O atacante que estou mais ansioso por enfrentar? Provavelmente diria que será Cristiano Ronaldo. Acho que vou me sair bem - disse o jogador que disputou a última Eurocopa pela seleção inglesa.
+ Barcelona vive momento complicado! Veja 10 motivos que causaram o declínio do Barça
A espera do camisa 4 dos Gunners terá de durar pouco mais de um mês ainda. O Arsenal enfrenta o Manchester United pelo Campeonato Inglês no dia 30 de novembro, em duelo que será realizado no Old Trafford.

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