Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mesut Özil publica mensagem de solidariedade ao Brasil por mortes na pandemia

Alemão postou, em seu Instagram, mensagem de suporte aos brasileiros por conta das mais de três mil mortes diárias por Covid-19...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 16:24
Crédito: AFP
Neste sábado, o meio-campista do Fenerbahçe, Mesut Özil, publicou, em seu Instagram, uma mensagem de solidariedade à população brasileira por conta dos mais de 300 mil mortos e das mais de três mil mortes diárias por Covid-19 no país.
Veja a tabela das Eliminatórias- Estou absolutamente com o coração partido quando leio sobre a situação da Covid-19 no Brasil, onde o pior surto de Covid do mundo está ocorrendo, com mais de 3.000 mortes por dia - no país onde vivi um dos maiores capítulos da minha carreira no futebol em 2014 e conheci tantas pessoas incríveis - publicou o jogador.
Özil, em 2014, ano em que venceu a Copa do Mundo, foi premiado com o Prêmio Laureus por financiar a cirurgia de 23 crianças em Coroatá, no Maranhão. Em 2015, o atleta alemão repetiu a ação com mais onze crianças da mesma cidade.
- Estou com vocês brasileiros e estou orando por vocês. Desejo a todos muita força e por favor, nunca percam as esperanças. Sinto por você e espero que as coisas comecem a melhorar em breve - concluiu o atleta alemão.
Mesut Özil está em sua primeira temporada pelo Fenerbahçe, visto que deixou o Arsenal em janeiro de 2021 para juntar-se à equipe turca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados