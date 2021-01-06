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futebol

Mesut Ozil está próximo de deixar o Arsenal e jogar pelo Fenerbahce

Segundo imprensa turca, jogador aceitou contrato por três temporadas e meia com nova equipe, mas Gunners devem pagar o salário do atleta até o fim desta temporada...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 09:12
Crédito: Ozil está próximo de mudança nas próximas semanas (AFP
O tempo de Mesut Ozil no Arsenal está próximo do fim. Segundo a imprensa turca, o alemão acertou a ida para o Fenerbahce por três anos e meio com um contrato que vai lhe render 4,5 milhões de libras (R$ 32,5 milhões) anuais. No entanto, os Gunners devem pagar o novo salário do atleta até o fim da temporada.O meio-campista tem uma relação muito próxima com a Turquia e com o presidente Erdogan, o que é alvo de controvérsias. As informações também indicam que o atleta está construindo uma luxuosa residência próximo de onde vive Ali Koc, mandatário do Fenerbahce. Na última terça-feira, o veterano publicou uma foto em suas redes sociais em Istambul.
> Veja a tabela da Premier League
Ozil chegou ao Arsenal em 2013 após boas temporadas no Real Madrid, mas foi perdendo espaço no time, principalmente após a saída de Arsene Wenger. Com Arteta no comando do clube inglês, o alemão não entra em campo desde março de 2020. Na Turquia, o jogador chega com status de ídolo.

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