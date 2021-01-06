Mesut Ozil está próximo de deixar o Arsenal e jogar pelo Fenerbahce

O tempo de Mesut Ozil no Arsenal está próximo do fim. Segundo a imprensa turca, o alemão acertou a ida para o Fenerbahce por três anos e meio com um contrato que vai lhe render 4,5 milhões de libras (R$ 32,5 milhões) anuais. No entanto, os Gunners devem pagar o novo salário do atleta até o fim da temporada.O meio-campista tem uma relação muito próxima com a Turquia e com o presidente Erdogan, o que é alvo de controvérsias. As informações também indicam que o atleta está construindo uma luxuosa residência próximo de onde vive Ali Koc, mandatário do Fenerbahce. Na última terça-feira, o veterano publicou uma foto em suas redes sociais em Istambul.