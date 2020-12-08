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Mesut Ozil está muito próximo de se tornar jogador do Fenerbahce

Segundo congressista do clube turco, há 90% de chance do meio-campista se transferir na janela de janeiro. Arsenal quer se livrar do alto salário do jogador alemão...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 10:43

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 10:43

Crédito: Ozil está próximo de sair do Arsenal para o Fenerbahce (AFP
O meio-campista Mesut Ozil está próximo de deixar o Arsenal para se tornar novo jogador do Fenerbahce em janeiro. Em entrevista ao portal “Sport Digitale”, Murat Zorlu, congressista do clube turco, confirmou que a operação está 90% processada após um longo período de namoro entre as duas partes.
- Uma fonte, que é muito conectada com o clube, me disse que Ozil está próximo de se tornar jogador do Fenerbahce na próxima janela de transferências. Eu diria que 90% ele irá se juntar a nós no mês que vem.O veterano de 32 anos não consegue ter espaço no time do Arsenal comandado por Mikel Arteta. Apesar disso, o clube inglês sofre com o salário de 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) semanais que paga ao alemão. O contrato do atleta com os Gunners termina ao final desta temporada.

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