Mesut Ozil está muito próximo de se tornar jogador do Fenerbahce

O meio-campista Mesut Ozil está próximo de deixar o Arsenal para se tornar novo jogador do Fenerbahce em janeiro. Em entrevista ao portal “Sport Digitale”, Murat Zorlu, congressista do clube turco, confirmou que a operação está 90% processada após um longo período de namoro entre as duas partes.

- Uma fonte, que é muito conectada com o clube, me disse que Ozil está próximo de se tornar jogador do Fenerbahce na próxima janela de transferências. Eu diria que 90% ele irá se juntar a nós no mês que vem.O veterano de 32 anos não consegue ter espaço no time do Arsenal comandado por Mikel Arteta. Apesar disso, o clube inglês sofre com o salário de 350 mil libras (R$ 2,3 milhões) semanais que paga ao alemão. O contrato do atleta com os Gunners termina ao final desta temporada.