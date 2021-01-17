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futebol

Mesut Ozil é anunciado como reforço do Fenerbahçe

O jogador de 32 anos estava de saída do Arsenal, e deu declarações dizendo que era torcedor do clube turco, sendo anunciado neste domingo...

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 13:52
Crédito: AFP
O alemão Mesut Ozil foi anunciado neste domingo como reforço do Fenerbahçe, da Turquia. O jogador de 32 anos pertencia ao Arsenal, e seu contrato estava chegando ao fim. Com problemas dentro do clube, Ozil acertou um acordo para sair antes de junho, quando o seu vínculo ao time inglês terminaria.
Agora sem Ozil, o Arsenal vai subir no Inglês? Confira a tabela A negociação de Ozil com o Fenerbahçe estava sendo desenhada há semanas, com o jogador dando uma declaração dizendo que era torcedor do clube turco, e que tinha vontade jogar por lá. Os rumores tornaram-se realidade quando o meia mudou a foto de perfil de seu Twitter para a imagem de sua logomarca com as cores do Fenerbahçe. O anúncio da equipe não deve demorar.
A relação entre Ozil e Arsenal não era das melhores. O meia chegou ao clube inglês no último dia da janela de transferências de 2013, e contava com o patamar de grande estrela para liderar o time ao título nacional. Seu desempenho e comportamento foi questionado em diversas ocasiões, e a vontade que o jogador tinha de sair dos Gunners era visível.
Ozil tem 205 partidas pelo Arsenal, marcando 39 gols e dando 66 assistências. Seu novo clube, o Fenerbahçe, está hoje na segunda colocação do Campeonato Turco, com 35 pontos somados em 17 rodadas. Espera-se que Mesut Ozil volte se tornar um jogador empolgado com o futebol.

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