Messias valoriza empate fora de casa

Na última quinta-feira, o Ceará foi até o interior de São Paulo e ficou no empate com o Red Bull Bragantino, que é líder do Campeonato Brasileiro.
O placar deixou a equipe de Guto Ferreira na 12ª colocação, com 10 pontos, feito que foi valorizado pelo zagueiro Messias.
‘A gente veio na intenção de ganhar. Não viemos para levar um ponto. Não nos deixa tristes, mas queríamos mais. A equipe se empenhou muito. Mas vamos valorizar esse um ponto porque vai ser importante para a nossa campanha’, disse ao Premiere.
Na próxima jornada, a equipe Alvinegra volta a campo e mede forças contra o Juventude, na Arena Castelão.