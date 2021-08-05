Messias pede cautela após vitória em cima do Fortaleza

Crédito: (Créditos: Felipe Santos/ Ceará SC

Um dos líderes do Ceará é o zagueiro Messias. Em pouco tempo, ele chegou ao time, assumiu uma vaga entre os 11 e tem sido o porta voz do elenco nos momentos bons e ruins.

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Consciente do momento que o Vozão atravessa, o defensor pede ao grupo que o triunfo diante do Fortaleza não deixe o elenco ‘confortável’ e espera que seus companheiros mantenham o ritmo acelerado dentro de campo.

‘A vitória, em qualquer jogo, gera um emocional melhor, um ambiente melhor. Acredito que com isso a gente terá um emocional mais forte, tranquilo, para o que vem pela frente. Mas a gente vai ter que continuar se empenhando para ganhar todos os jogos. Ganhar clássico agrega, mas não garante nada’, avaliou o zagueiro Messias.