Messias dispara contra imprensa após revés do Ceará

A má fase do Ceará parece não ter fim. Na tarde desta quinta-feira, o Vozão foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 e viu a pressão aumentar por bons resultados.

Apesar dos cinco jogos sem vencer, o zagueiro Messias falou grosso com a imprensa pós-jogo e deixou claro que, dentro do elenco, os atletas são unidos e a pressão é apenas da imprensa.

‘Acho que a pressão que vocês (imprensa) estão falando vem de vocês. A imprensa fortalece muito essa pressão. Dentro da nossa equipe não existe essa pressão. A gente fica triste por não ter ganho o jogo, fica triste pelo resultado, mas dentro do Ceará não há pressão. Isso é uma família, um grupo unido. Nossos números são positivos, infelizmente perdemos as finais que disputamos, mas só perde a final quem chega na final. Colocaram muita coisa ruim no grupo, mas não afeta. Somos blindados, não afeta o que o pessoal de fora fala ‘, declarou à TNT Sports.