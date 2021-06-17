AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Messias dispara contra imprensa após revés do Ceará

Zagueiro deixou claro que não existe pressão interna no Vozão e cita trabalho dos jornalistas na cobertura do clube...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 19:03
Crédito: (Créditos: Felipe Santos/ Ceará SC
A má fase do Ceará parece não ter fim. Na tarde desta quinta-feira, o Vozão foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 e viu a pressão aumentar por bons resultados.
Apesar dos cinco jogos sem vencer, o zagueiro Messias falou grosso com a imprensa pós-jogo e deixou claro que, dentro do elenco, os atletas são unidos e a pressão é apenas da imprensa.
‘Acho que a pressão que vocês (imprensa) estão falando vem de vocês. A imprensa fortalece muito essa pressão. Dentro da nossa equipe não existe essa pressão. A gente fica triste por não ter ganho o jogo, fica triste pelo resultado, mas dentro do Ceará não há pressão. Isso é uma família, um grupo unido. Nossos números são positivos, infelizmente perdemos as finais que disputamos, mas só perde a final quem chega na final. Colocaram muita coisa ruim no grupo, mas não afeta. Somos blindados, não afeta o que o pessoal de fora fala ‘, declarou à TNT Sports.
Fato é que, com elenco unido e pressão externa, o Vozão conheceu a segunda derrota no Brasileirão. Agora, o time é o 12º colocado, com 4 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segurança
Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026
Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados