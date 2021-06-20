Messias destaca ponto conquistado fora de casa

Na tarde deste domingo, o Ceará foi até o Beira-Rio e ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, resultado que deixou o time na 11ª colocação da tabela.
Na saída do gramado, o zagueiro Messias conversou com a imprensa e lamentou não ter saído com o triunfo.
‘A gente buscou a vitória o jogo inteiro, criamos oportunidades, infelizmente não saímos com os três pontos. Mas pontuar é sempre importante. Vamos em busca sempre da vitória, queremos ganhar, vamos focar e trabalhar firme para poder sair com os três pontos no próximo jogo’, afirmou ao Premier.
Com o empate no Beira-Rio, o Ceará chegou a negativa marca de seis partidas sem vencer na temporada. O último triunfo aconteceu na estreia do Brasileirão contra o Grêmio.