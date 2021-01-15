Messias completa 150 jogos pelo América-MG e comemora acesso

Crédito: Yuri Edmundo

Com 42 jogos e dois gols pelo América MG na temporada, o zagueiro Messias é um dos destaques da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Referência na zaga americana, sustentando números muito consistentes, o defensor de 26 anos é um dos líderes da equipe dentro e fora de campo.

Na última rodada, o América-MG garantiu matematicamente o acesso à Série A do Brasileirão em 2021 contra o Náutico. Na campanha do acesso, até agora o defensor tem quase mil passes completos (963), com aproveitamento de 83%. Também são 138 bolas afastadas, sendo 81 de cabeça e 46 interceptações.

Cria da base do Coelho, Moisés esteve presente nos três últimos acessos do clube e, hoje, diante do Botafogo-SP, comemora a marca de 150 jogos com a camisa do América.

- Agradeço a Deus e ao clube por alcançar essa marca tão importante com a camisa do América. É um momento maravilhoso da nossa história, temos um grupo fantástico, e estou muito feliz com os resultados da nossa dedicação e comprometimento. O acesso é fruto de um trabalho árduo e consistente e parte desses 150 jogos compõem essa trajetória - disse, emendando:

-É uma honra completar esse número num clube tão especial para mim e para a minha carreira. O campeonato ainda não terminou e podem ter certeza que iremos dar o nosso melhor em busca de mais esse título para o nosso torcedor.

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