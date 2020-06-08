Messi volta a treinar com o grupo e Barcelona se prepara para jogo

Lionel Messi voltou a treinar com os companheiros nesta segunda-feira, visando a preparação para o jogo contra o Mallorca, no próximo sábado. O argentino havia perdido algumas sessões de treinos em grupo na última semana por conta de uma contratura muscular no quadríceps da perna direita e realizou apenas trabalhos individuais e na academia.
Com isso, a equipe ganha ânimo para contar com o craque no retorno do Campeonato Espanhol. O camisa 10 foi visto sorridente desde o aquecimento até os trabalhos subsequentes e sua presença para a partida ganha força. O time volta a se preparar na próxima terça-feira no Centro de Treinamento Joan Gamper.
Outras presenças importantes nos trabalhos desta segunda-feira foram a de Nélson Semedo e Ansu Fati. O português não participou do treino no último sábado por acusar um desconforto no joelho direito. Já o jovem também participou do trabalho completo, apesar de sair e entrar no grupo nas últimas semanas devido ao desconforto nos tendões patelares.