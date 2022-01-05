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Messi volta a Paris após Covid-19, testa negativo e será reintegrado ao elenco do PSG

Melhor jogador do mundo viajou para a Argentina para passar o fim de ano, mas foi infectado pela doença. Após testar negativo, ele voltará a treinar nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:07

Principal nome do Paris Saint-Germain, o meia-atacante Lionel Messi voltou à França após testar positivo para a Covid-19 no último domingo. Passando as festas de fim de ano na Argentina, o camisa 30 testou negativo e será reintegrado ao elenco parisiense nesta quinta, segundo comunicado do clube.Depois de ficar de fora da vitória do PSG sobre o Vannes por 4 a 0, na última segunda-feira, na Copa da França, o melhor jogador do mundo deverá estar à disposição do técnico Mauricio Pochettino para o próximo duelo. No domingo, a equipe da Cidade Luz encara o Lyon, pelo Campeonato Francês.
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Apesar de ter o retorno de Messi, o PSG confirmou mais uma baixa em virtude da Covid-19: o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa testou positivo nesta quarta. O ala se junta a Gianluigi Donnaruma (confirmado na terça-feira), Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Danilo Pereira.
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Outro desfalque para o Paris Saint-Germain para domingo, mas que já estava confirmado, é o brasileiro Neymar. O camisa 10 se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e deverá voltar à França somente no fim de semana. O atacante viajou para o Brasil para as festas de fim de ano.
Crédito: LionelMessichegouaoParisSaint-Germainnestatemporada(Foto:FRANCKFIFE/ AFP

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