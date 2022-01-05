Messi volta a Paris após Covid-19, testa negativo e será reintegrado ao elenco do PSG

Principal nome do Paris Saint-Germain, o meia-atacante Lionel Messi voltou à França após testar positivo para a Covid-19 no último domingo. Passando as festas de fim de ano na Argentina, o camisa 30 testou negativo e será reintegrado ao elenco parisiense nesta quinta, segundo comunicado do clube.Depois de ficar de fora da vitória do PSG sobre o Vannes por 4 a 0, na última segunda-feira, na Copa da França, o melhor jogador do mundo deverá estar à disposição do técnico Mauricio Pochettino para o próximo duelo. No domingo, a equipe da Cidade Luz encara o Lyon, pelo Campeonato Francês.

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Apesar de ter o retorno de Messi, o PSG confirmou mais uma baixa em virtude da Covid-19: o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa testou positivo nesta quarta. O ala se junta a Gianluigi Donnaruma (confirmado na terça-feira), Sergio Rico, Nathan Bitumazala e Danilo Pereira.

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Outro desfalque para o Paris Saint-Germain para domingo, mas que já estava confirmado, é o brasileiro Neymar. O camisa 10 se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e deverá voltar à França somente no fim de semana. O atacante viajou para o Brasil para as festas de fim de ano.