Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Messi treina e deve voltar a posição de titular no PSG na próxima semana

Jogador argentino não joga uma partida completa pelo clube francês há mais de um mês...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 16:27
Recuperado da covid-19, o argentino Lionel Messi está próximo de voltar a fazer uma partida como titular do Paris Saint-Germain. Fora das primeiras partidas do ano no clube francês, o meia jogou apenas os últimos minutos do jogo contra o Reims, vencido pelos parisienses por 4 a 0.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel
Messi foi visto nos treinamentos desta quarta do PSG, que visa o próximo duelo, contra o Nice, na segunda-feira, pela Copa da França. A última partida completa do argentino pelo clube francês foi no dia 22 de dezembro, no empate em 1 a 1 com o Lorient, pela Ligue One.
+ Lyon nega acordo com Newcastle por venda de Bruno Guimarães
Até aqui, Messi já acumula 30 partidas pelo PSG, com seis gols marcados e cinco assistências concedidas. Atual bicampeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain também se prepara para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions League.
Crédito: Messiserecuperoudecovid-19nasúltimassemanas(Foto:THOMASSAMSON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados