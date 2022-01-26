Messi treina e deve voltar a posição de titular no PSG na próxima semana

Recuperado da covid-19, o argentino Lionel Messi está próximo de voltar a fazer uma partida como titular do Paris Saint-Germain. Fora das primeiras partidas do ano no clube francês, o meia jogou apenas os últimos minutos do jogo contra o Reims, vencido pelos parisienses por 4 a 0.+ Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

Messi foi visto nos treinamentos desta quarta do PSG, que visa o próximo duelo, contra o Nice, na segunda-feira, pela Copa da França. A última partida completa do argentino pelo clube francês foi no dia 22 de dezembro, no empate em 1 a 1 com o Lorient, pela Ligue One.

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Até aqui, Messi já acumula 30 partidas pelo PSG, com seis gols marcados e cinco assistências concedidas. Atual bicampeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain também se prepara para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, pelas oitavas de final da Champions League.