Messi treina e deve jogar a final da Supercopa da Espanha

Ao que tudo indica, Lionel Messi estará em campo na final da Supercopa da Espanha. O craque argentino fez o treino de ativação com os demais companheiros nesta manhã e deve ir para o jogo deste domingo, às 17h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao.
Messi era dúvida por conta de um desconforto na coxa esquerda. O argentino não fez alguns treinos e poderia desfalcar a equipe de Koeman. Porém, o argentino deve estar no time titular.O Barcelona entra em campo no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha. O adversário será o Athletic Bilbao e a partida será transmitida na ESPN Brasil.