Messi sofre lesão no joelho, não enfrenta o Metz e passa a ser dúvida para duelo com o Manchester City

Problemas para Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o clube francês anunciou que o argentino Lionel Messi sofreu uma contusão no joelho esquerdo, que o fará ser desfalque na partida desta quarta-feira, contra o Metz, fora de casa, pelo Campeonato Francês.De acordo com comunicado do PSG, o camisa 30 passou por ressonância magnética, que constatou a lesão, e terá de ser reavaliado nas próximas 48 horas para saber a gravidade. Desta maneira, além de estar descartado para o jogo desta quarta, ele passa a ser dúvida para os dois próximos compromissos.