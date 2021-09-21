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Messi sofre lesão no joelho, não enfrenta o Metz e passa a ser dúvida para duelo com o Manchester City

Argentino deixou o campo no último domingo após sentir dores, passou por exame de imagem e teve lesão constatada. Duelo contra os ingleses será na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 09:46

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:46

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Problemas para Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o clube francês anunciou que o argentino Lionel Messi sofreu uma contusão no joelho esquerdo, que o fará ser desfalque na partida desta quarta-feira, contra o Metz, fora de casa, pelo Campeonato Francês.De acordo com comunicado do PSG, o camisa 30 passou por ressonância magnética, que constatou a lesão, e terá de ser reavaliado nas próximas 48 horas para saber a gravidade. Desta maneira, além de estar descartado para o jogo desta quarta, ele passa a ser dúvida para os dois próximos compromissos.
+ Veja a tabela do Campeonato Francês
No sábado, o Paris Saint-Germain encara o Montpellier, em casa, pela oitava rodada da Ligue 1. Na próxima terça-feira, porém, os parisienses têm partida complicada pela Champions League, contra o Manchester City.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
No último domingo, em cena que rodou o mundo na vitória do PSG sobre o Lyon, Messi foi substituído por Mauricio Pochettino e saiu inconformado, sem cumprimentar o treinador. No entanto, de acordo com imagens reveladas pela imprensa francesa, o camisa 30 já estava reclamando de dores no joelho.

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