Messi sobre ser o melhor da história: 'É algo que não me interessa'

Lionel Messi afirmou que não se importa com as discussões sobre a possibilidade de ser o maior jogador de futebol da história. Em entrevista à "France Football", o camisa 30 disse que o seu maior objetivo é se superar na carreira.- Nunca disse que sou o melhor da história. Para mim, ser considerado um dos melhores já é suficiente. É algo que jamais havia imaginado. É algo que não me interessa, não muda nada ser considerado o melhor ou não. E nunca busquei ser.

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O craque também comentou sobre a eterna comparação com Cristiano Ronaldo, principal rival na disputa pela Bola de Ouro na última década e adversário por anos no Campeonato Espanhol.

- Sempre quis superar a mim mesmo e não mirar o que os outros faziam. Com Cristiano, mantivemos a competência durante um mesmo campeonato por anos. Foi maravilhoso e nos serviu para crescer em nossas carreiras. Mas sem mirarmos um ao outro. Só queria superar a mim mesmo para ser melhor, não melhor que o outro.

Na atual temporada, Messi tem tido um início complicado com a camisa do Paris Saint-Germain. No Campeonato Francês, o argentino marcou apenas um gol, embora já tenha balançado as redes em três oportunidades na Champions League.