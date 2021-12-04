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Messi sobre ser o melhor da história: 'É algo que não me interessa'

Após conquistar a sétima Bola de Ouro na carreira, argentino afirmou que não tem interesse em ser o maior jogador de futebol da história, mas que busca se superar...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 09:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 09:44

Lionel Messi afirmou que não se importa com as discussões sobre a possibilidade de ser o maior jogador de futebol da história. Em entrevista à "France Football", o camisa 30 disse que o seu maior objetivo é se superar na carreira.- Nunca disse que sou o melhor da história. Para mim, ser considerado um dos melhores já é suficiente. É algo que jamais havia imaginado. É algo que não me interessa, não muda nada ser considerado o melhor ou não. E nunca busquei ser.
> Veja a tabela da Ligue 1
O craque também comentou sobre a eterna comparação com Cristiano Ronaldo, principal rival na disputa pela Bola de Ouro na última década e adversário por anos no Campeonato Espanhol.
- Sempre quis superar a mim mesmo e não mirar o que os outros faziam. Com Cristiano, mantivemos a competência durante um mesmo campeonato por anos. Foi maravilhoso e nos serviu para crescer em nossas carreiras. Mas sem mirarmos um ao outro. Só queria superar a mim mesmo para ser melhor, não melhor que o outro.
Na atual temporada, Messi tem tido um início complicado com a camisa do Paris Saint-Germain. No Campeonato Francês, o argentino marcou apenas um gol, embora já tenha balançado as redes em três oportunidades na Champions League.
Crédito: MessiigualoufeitodePeléaoconquistarsétimaBoladeOuro(FRANCKFIFE/AFP

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