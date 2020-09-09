'Messi só pode sair para um clube que não respeita o fair play financeiro', provoca Mourinho

No Tottenham, José Mourinho provoca seus rivais. Perguntado sobre o provável destino de Lionel Messi, o treinador português alfinetou o Manchester City e disse que o argentino só poderia ir "para um clube que não respeita o fair play financeiro". - Aqui respeitamos o fair play financeiro e Messi só pode sair para um clube que não respeite o fair play financeiro. Por isso, não virá para o Tottenham, com certeza - disse ao portal "JOE".
Lionel Messi, porém, deve continuar no Barcelona nesta temporada. Ele revelou que não quer entrar na justiça contra o clube, mas poderá sair de graça ao final da próxima temporada.