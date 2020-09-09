  • 'Messi só pode sair para um clube que não respeita o fair play financeiro', provoca Mourinho
'Messi só pode sair para um clube que não respeita o fair play financeiro', provoca Mourinho

Treinador do Tottenham foi questionado sobre uma possibilidade do craque
argentino reforçar o clube londrino caso deixe o Barcelona...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:38

LanceNet

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
No Tottenham, José Mourinho provoca seus rivais. Perguntado sobre o provável destino de Lionel Messi, o treinador português alfinetou o Manchester City e disse que o argentino só poderia ir "para um clube que não respeita o fair play financeiro". - Aqui respeitamos o fair play financeiro e Messi só pode sair para um clube que não respeite o fair play financeiro. Por isso, não virá para o Tottenham, com certeza - disse ao portal "JOE".
Lionel Messi, porém, deve continuar no Barcelona nesta temporada. Ele revelou que não quer entrar na justiça contra o clube, mas poderá sair de graça ao final da próxima temporada.

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

