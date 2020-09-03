Messi seguirá no Barcelona até o fim de seu contrato em junho de 2021, segundo emissora de TV

De acordo com o programa “Deporte Cuatro”, da emissora 'Mediaset', o staff de Messi já admite que não existe a possibilidade do jogador sair de graça do Barcelona ainda nesta temporada. O craque planeja permanecer no Barcelona até o fim de seu contrato, em junho de 2021, e evitar uma saída pela porta dos fundos do clube catalão. Ainda segundo o veículo de comunicação, a permanência de Messi, que era considera difícil por seu pai e agente, Jorge Messi, também foi divulgada pelo influente jornalista argentino Martín Arévalo, da emissora TyC Sports. Neste sentido, as próximas horas devem ser decisivas