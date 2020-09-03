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Messi seguirá no Barcelona até o fim de seu contrato em junho de 2021, segundo emissora de TV

Craque argentino quer evitar polêmica com o clube catalão e sair 'pela porta da frente'...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 14:26
Crédito: Josep Lago/AFP
De acordo com o programa “Deporte Cuatro”, da emissora 'Mediaset', o staff de Messi já admite que não existe a possibilidade do jogador sair de graça do Barcelona ainda nesta temporada. O craque planeja permanecer no Barcelona até o fim de seu contrato, em junho de 2021, e evitar uma saída pela porta dos fundos do clube catalão. Ainda segundo o veículo de comunicação, a permanência de Messi, que era considera difícil por seu pai e agente, Jorge Messi, também foi divulgada pelo influente jornalista argentino Martín Arévalo, da emissora TyC Sports. Neste sentido, as próximas horas devem ser decisivas
- Há 90% de chance de Messi continuar em Barcelona. Messi está avaliando seriamente ficar em Barcelona até 2021 e sair pela porta grande no final do seu contrato – declarou o jornalista.
Ainda nesta quinta-feira, após não ter acordo nos primeiros encontros, vão ocorrer mais reuniões entre Jorge Messi, advogados e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, que serão decisivas para o futuro do craque argentino.

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