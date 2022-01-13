Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’

Lionel Messi segue afastado dos treinos do Paris Saint-Germain mesmo após ter testado negativo para Covid-19. Nesta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, o argentino disse que sua recuperação está levando mais tempo do que pensava. > Após semanas no Brasil, Neymar retorna ao PSG para seguir com tratamento no tornozelo

- Boa tarde! Como vocês sabem, eu tive COVID e queria agradecer por todas as mensagens que recebi e dizer que demorei mais do que eu pensava para ficar bem, mas estou quase me recuperando e estou muito ansioso para voltar a campo. Eu tenho treinado esses dias para me colocar a 100%, desafios muito legais estão por vir este ano e espero que possamos nos encontrar novamente muito em breve. Obrigado! - comentou o craque.

Messi testou positivo para Covid-19 na primeira semana de janeiro, quando ainda estava de férias na Argentina. O argentino retornou à França após testar negativo, mas seguiu fora dos treinamentos com o grupo principal. Assim, não foi relacionado ao jogo contra o Lyon, no último domingo.

Ainda sem treinar com o grupo, Messi deve ficar de fora da próxima partida do PSG. O líder isolado do Campeonato Francês enfrenta o Brest neste sábado, pela 21ª rodada da competição.