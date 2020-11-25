Messi se despede de Maradona e o chama de 'eterno': 'Nos deixa, mas não se vai'

O astro Lionel Messi se despediu de Maradona, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Através de suas redes sociais, o camisa 10 do Barcelona chamou 'El Pibe', que foi seu treinador na seleção argentina, de "eterno" e disse que "Diego nunca se vai".- Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Ele nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz - postou Messi.