Messi se despede de Luis Suárez e ataca diretoria nas redes sociais

Crédito: Parceria entre Messi e Suárez termina após seis anos juntos no Barcelona (AFP

Lionel Messi foi às redes sociais para se despedir de Luis Suárez após seis anos de parceria no Barcelona. O argentino também usou o espaço para alfinetar a diretoria blaugrana pela maneira como conduziu a saída do uruguaio. O camisa 10, que havia pedido para deixar o clube, afirmou não se surpreender com o que é feito.

- Que difícil será não seguir compartilhando o dia a dia com você. Vai ser difícil te ver com outra camisa e ainda mais te enfrentar. Você merecia se despedir como é: um dos jogadores mais importantes na história do clube e não como fizeram, mas a verdade é que nesta altura, eu não me surpreendo com mais nada.Em um dos comentários, Neymar também deu razão aos amigos com quem formou o trio de ataque MSN e conquistou a Liga dos Campeões em 2015.

- Incrível como eles fazem as coisas.