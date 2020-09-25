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futebol

Messi se despede de Luis Suárez e ataca diretoria nas redes sociais

Craque argentino afirmou não se surpreender pela condução da saída do atacante uruguaio após seis anos. Neymar também apoiou o camisa 10 em comentário...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 08:33
Crédito: Parceria entre Messi e Suárez termina após seis anos juntos no Barcelona (AFP
Lionel Messi foi às redes sociais para se despedir de Luis Suárez após seis anos de parceria no Barcelona. O argentino também usou o espaço para alfinetar a diretoria blaugrana pela maneira como conduziu a saída do uruguaio. O camisa 10, que havia pedido para deixar o clube, afirmou não se surpreender com o que é feito.
- Que difícil será não seguir compartilhando o dia a dia com você. Vai ser difícil te ver com outra camisa e ainda mais te enfrentar. Você merecia se despedir como é: um dos jogadores mais importantes na história do clube e não como fizeram, mas a verdade é que nesta altura, eu não me surpreendo com mais nada.Em um dos comentários, Neymar também deu razão aos amigos com quem formou o trio de ataque MSN e conquistou a Liga dos Campeões em 2015.
- Incrível como eles fazem as coisas.
Luis Suárez marcou 198 gols com a camisa do Barcelona, mas foi negociado com o Atlético de Madrid após o técnico Ronald Koeman afirmar que não contaria com o camisa nove para esta temporada. Além do uruguaio, medalhões como Ivan Rakitic e Arturo Vidal também deixaram o time.

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