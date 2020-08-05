Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Messi se despede de Iker Casillas e diz que ex-goleiro era espetacular

Argentino enfrentou Casillas até 2015, quando o espanhol foi defender a camisa do Porto. Craque diz que rivalidade entre os dois era boa para cada um superar seus limites...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 08:31

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:31

Crédito: AFP
Lionel Messi procurou se despedir do recém-aposentado Iker Casillas através do jornal “As”. O craque argentino elogiou o ex-goleiro espanhol por tudo o que conquistou nos clubes em que passou, mas também na seleção nacional. Aos 39 anos, o veterano deve seguir no meio do futebol, mas em funções administrativas.- Iker se aposenta, mas já faz parte da história do futebol há muito tempo, não apenas por ser referência na Liga, mas também porque conseguiu ganhar tudo em nível internacional. Foi um goleiro espetacular e foi duro tê-lo como oponente, mas olhando para trás, penso que foi uma rivalidade boa que nos fazia superar a nós mesmos quando nos enfrentávamos.
Casillas não estava aposentado, mas já tinha largado o futebol na última temporada após ter passado por uma cirurgia devido a um infarto sofrido em um treino quando agarrava no Porto. O ex-jogador conquistou 17 títulos no Real Madrid, três taças com o Porto e três com a seleção espanhola.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados