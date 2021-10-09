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Messi revela sobre o mercado: 'Fui contatado por vários clubes'

Craque argentino admitiu que não tinha a intenção em deixar o Barcelona após a disputa da Copa América e projetou o futuro ao lado de Neymar e Mbappé no PSG...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 09:41

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 09:41

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Lionel Messi revelou que foi contatado por diversos clubes durante a última janela de transferências. Em entrevista à "France Football", o argentino revelou que a presença de amigos no Paris Saint-Germain foi chave para sua transferência para a França.- Quando cheguei em Barcelona, me disseram que não era possível (firmar contrato), que eu não poderia ficar, que deveria buscar uma nova equipe, pois o Barça não tinha meios para estender (o vínculo). Tive a sorte de ser contatado por vários clube e um deles era o PSG. Desde o princípio demonstraram que me queriam.
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Na Europa, o tridente formado por Messi, Neymar e Mbappé tem dado o que falar desde o anúncio do camisa 30 pelo Paris Saint-Germain. O craque comentou sobre o entrosamento das estrelas e fez uma comparação com o trio MSN.
- Nos conheceremos com o tempo. Conheço Neymar há muito tempo, enquanto tive poucos treinos e jogos ao lado de Mbappé. Quanto mais tempo passarmos juntos, melhor será nosso desempenho. Suárez e Kylian são atletas diferentes. Luis é um nove puro, eficiente na área e acostumado a marcar gols. Mbappé é extremamente rápido e que acaba com você se tiver espaço.
Até o momento, Lionel Messi participou de cinco jogos com a camisa do PSG e anotou um gol diante do Manchester City na Champions League. O craque está defendendo a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo e só deve retornar ao Parque dos Príncipes no próximo dia 19 de outubro para enfrentar o RB Leipzig.

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