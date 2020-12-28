Messi revela quem é o jogador de futebol que mais admira no momento

Apesar de haver muita polêmica e rivalidade por parte dos fãs do futebol, Messi tem Cristiano Ronaldo como o atleta que mais admira no esporte. Em entrevista ao jornalista Jordi Évole, o craque do Barcelona revelou o nome de outros três esportistas, além do português, que gosta de assistir em ação.- Há muitos esportistas que são admiráveis. Rafa Nadal, Federer, LeBron… Em todos os esportes há um esportista que se destaca e é admirável por seu trabalho e pelo que faz no dia a dia. Cristiano (Ronaldo) no futebol. Admiro todos que se destacam e que dão o seu máximo.