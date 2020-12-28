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futebol

Messi revela quem é o jogador de futebol que mais admira no momento

Camisa 10 do Barcelona afirmou gostar de Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James e Cristiano Ronaldo. Argentino afasta polêmica sobre rivalidade com português...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:09

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 09:09
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Apesar de haver muita polêmica e rivalidade por parte dos fãs do futebol, Messi tem Cristiano Ronaldo como o atleta que mais admira no esporte. Em entrevista ao jornalista Jordi Évole, o craque do Barcelona revelou o nome de outros três esportistas, além do português, que gosta de assistir em ação.- Há muitos esportistas que são admiráveis. Rafa Nadal, Federer, LeBron… Em todos os esportes há um esportista que se destaca e é admirável por seu trabalho e pelo que faz no dia a dia. Cristiano (Ronaldo) no futebol. Admiro todos que se destacam e que dão o seu máximo.
> Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Messi e Cristiano Ronaldo dominam o futebol e deixam marcas impressionantes na história por mais de uma década. A polêmica sobre quem foi o melhor de sua geração não tem fim e é pano para uma discussão eterna, mas ambos já deram provas de que não ligam para esse tema e que gostam um do outro.

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