Messi reage à virada do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions: 'Não pode ser'

A virada incrível do Real Madrid sobre o Manchester City chocou o mundo da bola nesta quarta. Um dos que se mostraram pasmos com a vitória histórica da equipe madrilenha na semifinal da Champions League, foi Lionel Messi.Durante o jogo, o atacante falou por mensagem com seu amigo Sergio Aguero, que estava fazendo uma transmissão ao vivo com Tévez em uma rede social. O ex-Manchester City revelou a mensagem enviada por Messi após a virada nos acréscimos: