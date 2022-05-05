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Messi reage à virada do Real Madrid sobre o Manchester City na Champions: 'Não pode ser'

Em live de Aguero, Messi envia mensagem para o jogador argentino reagindo à virada...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:50
A virada incrível do Real Madrid sobre o Manchester City chocou o mundo da bola nesta quarta. Um dos que se mostraram pasmos com a vitória histórica da equipe madrilenha na semifinal da Champions League, foi Lionel Messi.Durante o jogo, o atacante falou por mensagem com seu amigo Sergio Aguero, que estava fazendo uma transmissão ao vivo com Tévez em uma rede social. O ex-Manchester City revelou a mensagem enviada por Messi após a virada nos acréscimos:
- Leo (Messi) mandou uma mensagem. ''Para de brincar, cara. Não pode ser''.
Também na transmissão, Tévez, que foi companheiro de Aguero, no Manchester City reagiu:
- Uma loucura - disse o jogador.
Crédito: MessireagiuàviradadoRealMadridsobreoManchesterCity(FRANCKFIFE/AFP

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