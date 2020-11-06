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'Messi precisou de muito tempo para conseguir fazer um gol em mim', lembra Petr Cech

Hoje dirigente do Chelsea, o ex-goleiro recordou que defendeu pênalti
do argentino e que ele só conseguiu balançar a rede após dez partidas...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 14:08

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 14:08

Crédito: Divulgação/Twitter
Agora ex-goleiro, Petr Cech relembrou de quando atuava e enfrentou Lionel Messi em algumas oportunidades. O dirigente do Chelsea contou que o argentino demorou dez partidas para conseguir fazer um gol nele.
- Messi precisou de muito tempo para marcar um gol em mim. Foram 10 jogos, na verdade. Eu já era jogador do Arsenal. Perdeu pênaltis, fiz grandes defesas, acertou na trave, mas nunca fez gol em mim enquanto eu jogava no Chelsea. Foi um grande prazer não ter deixado ele marcar - contou.Aposentado desde 2019, Cech ficou durante cerca de 15 anos no Chelsea e depois rumou para o Arsenal, em 2015. Pelos Blues, teve 494 partidas e não sofreu gol em 228 delas.

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