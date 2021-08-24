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futebol

Messi poderá fazer estreia pelo PSG no próximo domingo, segundo jornal

Argentino deseja entrar em campo ao menos uma vez antes da Data-Fifa, que acontece na próxima semana. Após vencer a Copa América, Messi foi novamente convocado por Scaloni...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 15:11
Crédito: BERTRAND GUAY / AFP
Principal contratação do Paris Saint-Germain para a temporada, Lionel Messi pode fazer sua estreia pelo clube francês no próximo domingo. De acordo com a imprensa local, o argentino será relacionado para o duelo do fim de semana, contra o Reims, fora de casa, pela quarta rodada da Ligue 1.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato FrancêsA princípio, a estreia do camisa 30 com a camisa do PSG poderia ser apenas no dia 12 de setembro, contra o Clermont, em casa, pela quinta rodada, mas o duelo será apenas após a Data-Fifa. Convocado pelo técnico Lionel Scaloni, o meia-atacante deseja entrar em campo ao menos uma vez antes de se apresentar à seleção da Argentina, garante o jornal "Le Parisien".
Depois de disputar a Copa América com a Albiceleste e ser campeão entre os meses de junho e julho, Messi demorou a iniciar seus treinamentos. Por conta das férias, o jogador só começou a trabalhar quando acertou com o PSG, uma vez que não tinha mais contrato com o Barcelona. Por este motivo, ele ainda não fez nenhuma partida na temporada.
+ Veja dez jogadores que podem agitar o mercado na última semana da janela de transferências na Europa
INGRESSOS ESGOTADOSSegundo informações do jornal "L'Équipe", os mais de 20 mil ingressos da lotação máxima do Estádio Auguste-Delaune já estão esgotados para o duelo entre Reims e PSG. De acordo com o portal, desde que Messi foi anunciado as entradas para esta partidas foram vendidas de forma acelerada.
Nas bilheterias, os ingressos eram vendidos por preços entre 35 euros e 100 euros (entre R$ 217 e 622). Nas mãos de cambistas, entretanto, as entradas para o duelo ultrapassam os 400 euros (R$ 2.490).

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