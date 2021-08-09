Lionel Messi pode vestir a camisa 30 no Paris Saint-Germain, segundo o "Marca". O número é marcante para o argentino, pois foi com o qual fez sua estreia no Barcelona. Neymar chegou a oferecer a 10 ao craque argentino, mas a possibilidade foi rechaçada.Além do 30, o número 19 é tratado como uma possibilidade, pois foi com esta camisa que o atacante alcançou patamares mais altos dentro do clube catalão. E o principal motivo por trás dessa questão são os interesses comerciais com relação a venda da camisa do astro.