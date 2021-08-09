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futebol

Messi pode vestir a camisa 30 no Paris Saint-Germain

Neymar ofereceu a número 10, mas possibilidade já foi rechaçada. No Barcelona, argentino fez sua primeira partida profissional com a camisa 30 diante do Espanyol...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 10:21
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Lionel Messi pode vestir a camisa 30 no Paris Saint-Germain, segundo o "Marca". O número é marcante para o argentino, pois foi com o qual fez sua estreia no Barcelona. Neymar chegou a oferecer a 10 ao craque argentino, mas a possibilidade foi rechaçada.Além do 30, o número 19 é tratado como uma possibilidade, pois foi com esta camisa que o atacante alcançou patamares mais altos dentro do clube catalão. E o principal motivo por trás dessa questão são os interesses comerciais com relação a venda da camisa do astro.
> Veja a tabela da Ligue 1
Apesar de não ter tido nenhum anúncio sobre a chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germai, as negociações estão em fases avançadas. O jogador possui em mãos um contrato válido até 2023 e a expectativa é de que a assinatura aconteça nas próximas horas.
Em Paris, centenas de torcedores se reúnem em frente ao Parque dos Príncipes e aguardam a possível chegada do argentino ainda nesta segunda-feira. No entanto, ainda não há nenhuma informação exata sobre a saída de Messi da Espanha.

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