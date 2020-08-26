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futebol

Messi pode assinar contrato por três temporadas com Manchester City

Além disso, craque argentino teria mais dois anos de vínculo com o New York City para encerrar sua carreira nos Estados Unidos podendo jogar contra Luis Suárez...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 10:10
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Manchester City é um dos clubes mais bem posicionados para contratar Messi caso sua saída do Barcelona seja consumada. De acordo com a “ESPN”, o City Football Group tem uma proposta de carreira para o argentino em que assinaria um contrato por três temporadas para jogar na Inglaterra e depois atuaria mais dois anos no New York City, da Major League Soccer, para encerrar sua trajetória no futebol aos 38 anos.
A aposentadoria nos Estados Unidos era uma das ideias cogitadas pelo argentino, por conta da menor pressão, responsabilidade e boa qualidade de vida. Além disso, o craque pode se reencontrar com o amigo Luis Suárez, que deve sair do Barcelona nesta janela e está na mira do Inter de Miami, time de David Beckham.Messi vê com bons olhos uma ida para o Manchester City para se reencontrar com o técnico Pep Guardiola, com quem teve grande sucesso na equipe catalã, e poder jogar com Aguero, amigo de seleção argentina. Na última terça-feira, o programa “El Club de la Mitjanit” revelou que o camisa 10 já entrou em contato com o técnico espanhol para sondar a possibilidade de se transferir para o vice-campeão inglês.
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