Messi pode assinar contrato por três temporadas com Manchester City

O Manchester City é um dos clubes mais bem posicionados para contratar Messi caso sua saída do Barcelona seja consumada. De acordo com a “ESPN”, o City Football Group tem uma proposta de carreira para o argentino em que assinaria um contrato por três temporadas para jogar na Inglaterra e depois atuaria mais dois anos no New York City, da Major League Soccer, para encerrar sua trajetória no futebol aos 38 anos.

A aposentadoria nos Estados Unidos era uma das ideias cogitadas pelo argentino, por conta da menor pressão, responsabilidade e boa qualidade de vida. Além disso, o craque pode se reencontrar com o amigo Luis Suárez, que deve sair do Barcelona nesta janela e está na mira do Inter de Miami, time de David Beckham.Messi vê com bons olhos uma ida para o Manchester City para se reencontrar com o técnico Pep Guardiola, com quem teve grande sucesso na equipe catalã, e poder jogar com Aguero, amigo de seleção argentina. Na última terça-feira, o programa “El Club de la Mitjanit” revelou que o camisa 10 já entrou em contato com o técnico espanhol para sondar a possibilidade de se transferir para o vice-campeão inglês.