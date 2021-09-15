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Messi, Neymar e Mbappé não brilham, e PSG fica no empate com o Club Brugge pela Champions

Empate em 1 a 1 saiu com gols de Ander Herrera para o PSG e Hans Vanaken para o Club Brugge no primeiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 17:51

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:51

Crédito: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
O Paris Saint-Germain, mesmo com o trio Messi, Neymar e Mbappé, não conseguiu vencer o Club Brugge pela Champions League. O confronto entre as duas equipes terminou com empate em 1 a 1, com Ander Herrera marcando para PSG e Vanaken para os belgas.Veja a tabela da Champions League
PRIMEIRO TEMPOO Paris Saint-Germain conseguiu levar a melhor no início da partida, e marcou o primeiro gol do jogo aos 15 minutos. A equipe visitante chegou ao ataque com bela jogada de Mbappé no lado esquerdo. O francês cruzou para Ander Herrera, que abriu o placar.
Após o gol marcado pelo Paris Saint-Germain, o Club Brugge não se deu como batido, e foi ao ataque em busca do gol de empate. A equipe belga conseguiu jogada com Eduard Sobol, que concedeu a assistência para o gol de Hans Vanaken.
SEGUNDO TEMPOO Club Brugge seguiu no ataque durante a segunda etapa, e pressionou o Paris Saint-Germain para conseguir o seu gol. A equipe belga criou boas jogadas com Charles De Ketelaere, mas não marcou na segunda etapa, e segurou o seu adversário.
Assim como o Club Brugge, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque durante o segundo tempo. Com uma lesão de Mbappé, Messi exerceu o protagonismo, mas foi parado pela defesa da equipe belga, que conseguiu anular Neymar durante o jogo.
SEQUÊNCIAO Club Brugge enfrenta o RB Leipzig na próxima rodada da Champions, enquanto o PSG enfrenta o Manchester City. Os dois jogos ocorrem às 16h (de Brasília) do dia 28 de setembro.

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