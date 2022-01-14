Messi não treina nesta sexta e não enfrenta o Brest pela Ligue 1

Lionel Messi não participou do treinamento do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira devido a recuperação por conta da Covid-19 e não entrará em campo nesta sábado diante do Brest, pelo Campeonato Francês, segundo a imprensa francesa. O atleta já não havia enfrentado o Lyon no último dia nove de janeiro por conta do mesmo problema.O técnico Mauricio Pochettino também não pode contar com Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo. Com isso, o comandante terá Kylian Mbappé como principal nome no setor ofensivo. O camisa sete deve ganhar a companhia de Mauro Icardi e Di Maria.

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Apesar de não entrar em campo diante do Brest, o PSG trabalha com a ideia de que Messi possa estar apto a entrar em campo no próximo dia 23 para encarar o Reims. Na atual temporada, o argentino já deixou de participar de 11 partidas desde que chegou na França, sendo duas apenas em 2022.

De acordo com a imprensa local, o camisa 30 também não irá viajar para defender a Argentina nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com isso, o atleta poderá descansar para voltar a trabalhar com Pochettino no mais alto rendimento possível.