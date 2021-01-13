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Messi não treina com o grupo e preocupa para a partida de hoje pela semifinal da Supercopa da Espanha

Atacante argentino não participou da sessão de ativação e abre uma questão
sobre a possível ausência do camisa 10 no jogo contra a Real Sociedad...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 09:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:16

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
Preocupação para os torcedores catalães. Lionel Messi não treinou com o restante do grupo e pode desfalcar o Barcelona na partida de hoje, válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, contra a Real Sociedad, às 17h (horário de Brasília).Na última partida, contra o Granada, Messi foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Em entrevista coletiva, Koeman admitiu que o argentino deixou o campo por conta de um desconforto no bíceps femoral da perna esquerda.
Ronald Araújo, que também era dúvida pois não havia treinado, se juntou aos companheiros e realizou a sessão de ativação. O camisa 10, portanto, foi o único que não esteve com o restante do grupo.

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