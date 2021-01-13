Messi não treina com o grupo e preocupa para a partida de hoje pela semifinal da Supercopa da Espanha

Preocupação para os torcedores catalães. Lionel Messi não treinou com o restante do grupo e pode desfalcar o Barcelona na partida de hoje, válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, contra a Real Sociedad, às 17h (horário de Brasília).Na última partida, contra o Granada, Messi foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Em entrevista coletiva, Koeman admitiu que o argentino deixou o campo por conta de um desconforto no bíceps femoral da perna esquerda.