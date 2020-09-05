Messi não participa de treino do Barça neste sábado e só deve se reapresentar na segunda

Após o anúncio de que permanecerá no Barcelona por pelo menos mais uma temporada, Lionel Messi era esperado no centro de treinamento do clube para a sessão deste sábado (5), onde realizaria os testes para coronavírus e treinaria. No entanto, o argentino não apareceu. Sua presença na Cidade Esportiva do Barcelona deve ocorrer apenas na segunda-feira (7), visto que o técnico Ronald Koeman deu o domingo de folga aos jogadores.