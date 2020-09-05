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Messi não participa de treino do Barça neste sábado e só deve se reapresentar na segunda

Argentino era aguardado no centro de treinamento do clube, mas não apareceu. Apesar da ausência e de estar fora da pré-temporada há uma semana, ele não deverá ser multado...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 12:13
Crédito: Lluis Gene/AFP
Após o anúncio de que permanecerá no Barcelona por pelo menos mais uma temporada, Lionel Messi era esperado no centro de treinamento do clube para a sessão deste sábado (5), onde realizaria os testes para coronavírus e treinaria. No entanto, o argentino não apareceu. Sua presença na Cidade Esportiva do Barcelona deve ocorrer apenas na segunda-feira (7), visto que o técnico Ronald Koeman deu o domingo de folga aos jogadores.
Apesar disso, Messi, que retorna aos treinos uma semana após o restante do elenco, não deverá ser multado.
No próximo dia 12, o Barcelona realizará seu primeiro teste de pré-temporada contra o Gimnástic de Tarragona; espera-se que Messi participe da partida. A estreia na liga será no dia 26, contra o Villarreal.

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