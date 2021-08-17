futebol

Messi não deve ser relacionado no próximo jogo do PSG novamente

Principal contratação do Paris Saint-Germain nesta janela de transferências ainda segue aprimorando parte física e estreia pode acontecer no próximo dia 29...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:45

LanceNet

17 ago 2021 às 13:45
Crédito: C. Gavelle / PSG
Lionel Messi não deve estar entre os relacionados do PSG para o duelo contra o Brest na próxima sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Segundo o "As", embora o craque esteja treinando normalmente, o técnico Mauricio Pochettino busca preservar o camisa 30 e colocá-lo em campo quando estiver 100% fisicamente.Com isso, cresce a expectativa para que o novo ídolo do Paris Saint-Germain possa debutar com a camisa da equipe francesa no próximo dia 29 de agosto, fora de casa, contra o Reims. No entanto, a primeira partida diante dos torcedores de seu clube só deve acontecer contra o Clermont no próximo dia 12 de setembro.
Internamente, Messi já se sente confortável com o restante do elenco. As informações indicam que o atleta está muito próximo de Neymar, com quem construiu uma ótima relação no Barcelona, além de ter companheiros de seleção argentina, como Di María e Paredes no plantel.
O argentino iniciou os treinamentos desde que retornou das férias e acertou sua transferência ao PSG apenas na última quinta-feira. Além dos trabalhos, o craque também foi apresentado junto dos outros reforços da equipe de Pochettino nesta temporada no último final de semana no Parque dos Príncipes.

