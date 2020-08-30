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futebol

Messi não comparece ao CT para realizar testes de Covid-19

Notícia havia sido dada no último sábado pela "RAC1" e confirmada nesta manhã com a ausência do argentino. Luis Suárez e outros que serão dispensados apareceram...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 08:18

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 08:18
Crédito: Manu Fernandez/AFP
Lionel Messi não compareceu ao Centro de Treinamento do Barcelona na manhã deste domingo para a realização dos testes PCR de diagnóstico da Covid-19. A “RAC1” havia dado essa informação no último sábado e ela foi confirmada com a ausência do argentino. Com isso, a participação do camisa 10 no treino desta segunda-feira fica comprometida.A “TyC Sports”, emissora argentina, tinha dito na última semana que Messi iria participar da pré-temporada do técnico Ronald Koeman para não entrar em mais conflitos com o clube. No entanto, a postura do atacante mudou e o melhor jogador do mundo busca uma saída forçada da equipe nesta temporada.
Apesar de Messi não ter aparecido, jogadores com quem o treinador holandês já disse não contar para o elenco compareceram aos exames, inclusive Luis Suárez. É mais um capítulo da novela entre jogador e clube que pode acabar na justiça, uma vez que as partes não devem entrar em consenso.

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