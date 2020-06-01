Messi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporada

Crédito: Josep LAGO / AFP

Lionel Messi segue no Barcelona por mais uma temporada, de acordo com a imprensa catalã. O argentino tem contrato até 2021 com os culés, mas havia em seu contrato uma cláusula que permitia o camisa 10 uma saída sem custos faltando um ano para o término do seu contrato. No entanto, este acordo expirou no último domingo, confirmou o “Mundo Deportivo”.

O próximo passo do clube e do atleta é tentar uma ampliação do vínculo do craque com a equipe após a demonstração e a predisposição em seguir vestindo a camisa blaugrana. O objetivo maior é de que Messi encerre sua carreira no Camp Nou, mas o astro ainda tem 32 anos e muita carreira pela frente.

A confiança nos bastidores culés era alta desde os recentes contatos que o jogador fazia com Josep Maria Bartomeu, presidente da entidade, durante o isolamento. O objetivo principal das conversas era sobre o tema da redução salarial do plantel em meio a crise do coronavírus, mas o compromisso em ajudar o Barça sempre foi visto como um fator positivo.