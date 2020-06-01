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futebol

Messi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporada

Argentino poderia sair sem custos, mas dirigentes sempre estiveram confiantes na permanência do camisa 10. Próximo passo é tratar de renovação contratual...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 16:01

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:01

Crédito: Josep LAGO / AFP
Lionel Messi segue no Barcelona por mais uma temporada, de acordo com a imprensa catalã. O argentino tem contrato até 2021 com os culés, mas havia em seu contrato uma cláusula que permitia o camisa 10 uma saída sem custos faltando um ano para o término do seu contrato. No entanto, este acordo expirou no último domingo, confirmou o “Mundo Deportivo”.
O próximo passo do clube e do atleta é tentar uma ampliação do vínculo do craque com a equipe após a demonstração e a predisposição em seguir vestindo a camisa blaugrana. O objetivo maior é de que Messi encerre sua carreira no Camp Nou, mas o astro ainda tem 32 anos e muita carreira pela frente.
A confiança nos bastidores culés era alta desde os recentes contatos que o jogador fazia com Josep Maria Bartomeu, presidente da entidade, durante o isolamento. O objetivo principal das conversas era sobre o tema da redução salarial do plantel em meio a crise do coronavírus, mas o compromisso em ajudar o Barça sempre foi visto como um fator positivo.
Dessa forma, Messi seguirá construindo sua história na Catalunha e no Camp Nou. O argentino já possui 718 jogos pelo clube, marcou 627 gols e já foi responsável por outras 261 assistências. O craque chegou ao Barcelona em 2000 para se desenvolver na La Masia, categoria de base história da equipe.E MAIS:Alba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisaçãoDescobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômenoApós venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contrataçõesTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterPayet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros' E MAIS:

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