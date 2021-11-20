Messi marca seu primeiro gol no Campeonato Francês, PSG vence e segue na liderança da Ligue 1

O Paris Saint-Germain derrotou o Nantes por 2 a 1 pelo Campeonato Francês em um duelo que contou com a sorte para conquistar os três pontos. No primeiro tempo, a equipe de Pochettino largou na frente com Mbappé, mas perdeu grandes oportunidades. No segundo tempo, Navas foi expulso, os visitantes empataram, mas um gol contra e Lionel Messi mudaram o destino da partida.SÓ DEU UM TIMENo primeiro minuto de jogo, o PSG abriu o placar após uma finalização de longe de Paredes ser desviada por Mbappé dentro da área, enganar o goleiro e morrer no fundo das redes. Aos 17 minutos, Neymar encontrou Lionel Messi livre no meio da área, mas o argentino finalizou de perna direita para ótima defesa de Lafont.

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MAIS PRESSÃOAos 22 minutos, Mbappé teve outra oportunidade de gol ao ser encontrado por Messi dentro da grande área, mas bateu para intervenção do goleiro do Nantes. No ataque seguinte, o autor do primeiro gol serviu Neymar dentro da área, o brasileiro chegou finalizando de primeira, mas parou novamente em Lafont. Aos 38, o argentino, arrumou espaço para a perna canhota e chutou cruzado, mas o arqueiro francês fez outra boa defesa.

REAÇÃONa segunda etapa, o Nantes buscou reagir após a derrota na primeira etapa. Aos 19 minutos, Navas foi expulso ao se atrapalhar em uma saída do gol e cometer falta em Blas. No ataque seguinte, o camisa 10 da equipe visitante aproveitou cruzamento rasteiro pela esquerda e escorou para boa defesa de Rico. Aos 25, Muani aproveitou bola alçada na área, cabeceou para outra intervenção do espanhol, mas o próprio atleta aproveitou o rebote e empatou a partida de calcanhar.

É O PRIMEIRO DELEApós muito tempo sem chegar ao ataque, Paredes tentou encontrar Mbappé com um passe em profundidade pelo lado esquerdo da área e Appiah cortou a ação, mas acabou encobrindo o goleiro e marcando um gol contra. Aos 42, Messi foi acionado por Mbappé, carregou a bola, limpou a marcação e anotou seu primeiro gol no Campeonato Francês.