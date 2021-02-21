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futebol

Messi marca de pênalti, mas Barcelona entrega empate no final ao Cádiz

Aos 43 minutos do segundo tempo, Lenglet fez uma grande penalidade e Fernández deixou tudo igual no Camp Nou...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 11:56

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 11:56

Crédito: Josep LAGO / AFP
Vivendo grande fase no Campeonato Espanhol, o Barcelona tropeçou em casa. No Camp Nou, a equipe catalã empatou com o Cádiz por 1 a 1. Lionel Messi marcou para os culés e Fernández deixou tudo igual.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Pedri se adiantou à marcação e foi derrubado dentro da área. Lionel Messi foi para a cobrança e, com toda a tranquilidade do mundo, colocou a bola de um lado e o goleiro do outro.O Barcelona dominou a partida. Finalizou 15 vezes contra apenas duas do Cádiz. A posse de bola foi de 80% para os donos da casa. O controle, porém, não serviu para garantir a vitória.
No final da segunda etapa, com cerca de 43 minutos de jogo, Lenglet cometeu pênalti. Na cobrança, Fernández deixou tudo igual.
O resultado foi péssimo para o Barcelona, que tentava dar a volta por cima após a goleada sofrida pelo Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Com apenas um ponto somado, o Barça pode cair para a quarta colocação caso o Sevilla vença sua partida.

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