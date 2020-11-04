Messi marca, Barcelona vence o Dínamo de Kiev e segue com 100% de aproveitamento na Champions

100% de aproveitamento. O Barcelona recebeu o Dínamo de Kiev pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira e venceu os ucranianos por 2 a 1. Com o resultado, os espanhóis seguem na liderança, ainda invictos. Os gols foram marcados por Messi e Piqué, enquanto Tsygankov diminuiu.
MAIS UMA VEZCom cinco minutos de jogo, o Barcelona já vencia por 1 a 0. O gol, é claro, foi de Messi. O argentino tentou passe dentro da área, mas foi derrubado pela marcação dos ucranianos. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 bateu forte e não deu chances para Neshcheret. Foi o quarto gol de Messi pela Barça na temporada, todos eles em cobrança de pênalti.
DOMÍNIO CATALÃOApós o gol, o Barcelona não diminuiu o ritmo. Apesar de ver o adversário crescer de produção e precisar de um milagre de Ter Stegen, as melhores chances foram dos donos da casa. Messi, muito participativo, criou chances, mas não conseguiu marcar. Ansu Fati, outro destaque catalão, também teve chances.
GOL DO PRESIDENTENo segundo tempo, as duas equipes se lançaram ao ataque em busca de gol. Logo no início, o Dínamo de Kiev empatou com o lateral-direito Kedziora, mas o lance foi anulado pois a bola saiu antes do cabeceio. Aos 20 minuitos, Ansu Fati recebeu na esquerda, cruzou na medida e o zagueiro Piqué, livre de marcação, subiu sozinho para ampliar a vantagem.
MURO DE MÖNCHENGLADBACHO goleiro Ter Stergen, que não atuava desde a eliminação do Barcelona para o Bayern de Munique na última Liga dos Campeões, voltou ao gol catalão nesta quarta-feira e foi um dos melhores em campo fazendo grandes defesas. Nascido na cidade de Mönchengladbach, o alemão fez sua versão de muro alemão e pegou quase tudo. Aos 30 minutos do segundo tempo, Ter Stegen fez milagre em chute de Verbic, mas não conseguiu pegar o rebote, que Tsygankov converteu.
SEQUÊNCIA NA CHAMPIONSNa próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Barcelona e Dínamo de Kiev se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia. A partida acontece no dia 24, às 17h (de Brasília).