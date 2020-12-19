Messi iguala recorde de Pelé, mas Barça não consegue vencer Valencia

Crédito: Messi não conseguiu decidir e fazer o Barcelona conquistar os três pontos (LLUIS GENE / AFP

O Barcelona decepcionou mais uma vez seus torcedores ao empatar com o Valencia em casa por 2 a 2 e não entrar no G4 do Campeonato Espanhol. Ainda no primeiro tempo, Lionel Messi conseguiu igualar marca de Pelé no Santos como jogador com mais gols por um único time.SUFOCOO Valencia mostrou superioridade na primeira etapa, mas a primeira grande chance dos visitantes veio aos 28 minutos com Soler chutando de fora da área e obrigando Ter Stegen a realizar grande defesa. No entanto, na cobrança de escanteio logo em seguida, Diakhaby abriu o placar de cabeça. Aos 44, o alemão impediu o 2 a 0 com outra intervenção brilhante após cabeçada de Maxi Gómez.

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MESSI IGUALA PELÉApesar do jogo ruim no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu o empate nos acréscimos com Messi. O argentino perdeu pênalti, mas aproveitou o rebote e marcou seu gol de número 643 com a camisa blaugrana. Com isso, o argentino tornou-se o jogador com mais gols por um mesmo time e igualou a marca de Pelé com a camisa do Santos.