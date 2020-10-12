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futebol

'Messi ganhava os títulos no Barça, não Guardiola', diz ex-técnico alemão

Félix Magath, tricampeão alemão, considera o estilo de jogo
do espanhol 'entediante' para os espectadores...

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:32

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 16:32
Crédito: Reprodução
Pep Guardiola é tido por muitos como o melhor técnico em atividade no futebol. Reconhecido pelo jogo vistoso e os inúmeros títulos conquistados, o espanhol é praticamente uma unanimidade. Praticamente, porque para o ex-treinador alemão Félix Magath, o atual comandante do Manchester City é supervalorizado. Em entrevista ao Sport Bild, da Alemanha, Magath disse que o Barcelona só foi vencedor graças ao argentino Lionel Messi. O alemão ainda lembrou as eliminações precoces de Guardiola na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e Manchester City. O último título que o técnico espanhol conquistou foi justamente com o Barça, em 2010/11.
- Foi Messi quem ganhou os títulos, não Guardiola. Sem Messi, esse sistema nunca teria funcionado com tanto êxito. Se fosse o contrário, Guardiola teria conquistado a Liga dos Campeões com o Bayern e o Manchester City há muito tempo. Ele ganhou graças ao Messi, que podia mudar uma partida do nada - cutucou Magath.
Tricampeão alemão, duas vezes com o Bayern de Munique e uma com o Wolfsburg, Magath ainda considerou o estilo de jogo aplicado por Guardiola como ''entediante''.
- O jogo dos times dele só funcionam se ele tem jogadores tecnicamente superiores aos seus rivais. Para o espectador, ter a bola e fazê-la girar, é simplesmente entediante. Uma equipe de alto nível, não necessita disso - finalizou o ex-técnico alemão.
Guardiola treinou o Barcelona durante quatro temporadas e conquistou 14 títulos, sendo duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhois. Sob seu comando, Lionel Messi foi eleito o melhor do mundo quatro vezes seguidas.

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