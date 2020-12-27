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Messi ganha folga extra e desfalca Barcelona no Espanhol

Após passar Natal na Argentina, craque foi liberado para retornar para Espanha apenas na próxima quarta-feira, e está fora do jogo contra o Eibar, na próxima terça-feira...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 11:48

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 11:48
Crédito: Reprodução/Instagram
Lionel Messi ganhou dois dias a mais de folga do Barcelona e segue na Argentina, onde passou o Natal com sua família. Com isso, o craque desfalca o time Catalão na próxima terça, diante do Eibar, pelo Campeonato Espanhol. > Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Em nota oficial, o clube informou que o camisa 10 volta aos treinos na próxima quarta-feira. O restante do elenco retornou as atividades neste domingo.
Segundo a imprensa espanhola, o ausência de Messi está relacionada a sua questão física, visando poupar o atleta, e tem o consentimento do treinador Ronald Koeman.

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