Messi faz o gol 700 da carreira, mas Barcelona e Atlético de Madrid empatam pelo Campeonato Espanhol

Na 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Atlético de Madrid e as equipes fizeram um clássico com emoções do início ao fim do jogo. No dia em que Messi marcou o gol de número 700 na carreira, os clubes empataram em 2 a 2. Além do argentino, Diego Costa marcou contra para os blaugranas, e Saúl, duas vezes de pênalti, fez para os Colchoneros.
INÍCIO CULÉO Barcelona, que corre atrás do Real Madrid na liderança da competição, começou a partida pressionando o Atlético de Madrid. Aos 10 minutos, Messi cobrou falta na linha de fundo e tentou surpreender batendo direto. Diego Costa cortou e mandou para escanteio. Na cobrança, o argentino bateu novamente na primeira trave e Diego Costa fez contra.
EMPATE COM RECLAMAÇÃOCinco minutos depois, Carrasco fez linda jogada pela direita, deixou Piqué para trás, invadiu a área, driblou Vidal, mas foi derrubado pelo chileno na sequência. Na cobrança, Diego Costa teve a chance de se redimir, mas viu Ter Stegen defender a cobrança de pênalti. O VAR entrou em ação e mandou a cobrança ser repetida, pois o goleiro alemão se adiantou. Saúl assumiu a responsa e fez o gol de empate.
SETECENTAS VEZES LIONEL MESSINo início da etapa final, o Barcelona se lançou ao ataque e com cinco minutos o lateral-direito Nélson Semedo foi derrubado dentro da área pelo zagueiro brasileiro Felipe, ex-Corinthians. Na cobrança, o melhor jogador do mundo bateu com uma linda cavadinha e marcou o gol de número 700 na sua carreira.NOVO EMPATE COM MAIS RECLAMAÇÃOAos 17 minutos, novamente Carrasco foi derrubado na área, desta vez por Nélson Semedo, que com o joelho tocou de forma leve no belga e o desequilibrou. Saúl mais uma vez foi para a cobrança e bateu no mesmo canto da primeira vez. Ter Stegen foi na bola, chegou a tocar nela, mas não evitou o gol.
REAL MADRID AGRADECECom o empate, o Real Madrid tem a chance de disparar ainda mais na liderança. O clube merengue entra em campo na quinta-feira, contra o Getafe, e pode abrir quatro pontos de vantagem. O Barcelona chegou aos 70 pontos, enquanto o Atlético de Madri foi aos 59. Os dois são, respectivamente, segundo e terceiro colocados.
Na próxima rodada, o Barcelona encara o Villarreal, fora de casa, no domingo. Os Colchoneros recebem o Mallorca, na sexta-feira.