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futebol

Messi faz exigência e quer Guardiola no City além de 2021, diz rádio

Argentino pode assinar contrato com o Manchester City pela próximas três temporadas e gostaria de trabalhar com o técnico espanhol até o fim de sua estadia na Inglaterra...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 11:13

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 11:13
Crédito: AFP / LLUIS GENE
Lionel Messi pode ter solicitado aos dirigentes do Manchester City a garantia de que Pep Guardiola será treinador do clube além de 2021, de acordo com a “RAC1”. As negociações entre o pai do jogador e o clube inglês, com o dirigente Ferran Soriano à frente, já estão em curso. Dessa forma, entende-se que o argentino não tem vontade de trabalhar com outro treinador que não seja o espanhol.O contrato de Guardiola termina em junho de 2021, mas pouco se fala na Inglaterra sobre uma renovação neste momento. Esta será a primeira vez que o comandante ficará cinco anos em um único clube e seu vínculo pode ser estendido para que trabalhe com o melhor jogador do mundo por mais um período.
As informações indicam que Messi pode assinar um contrato por três temporadas com o Manchester City, o que faria com que Guardiola tivesse que permanecer no clube até 2023. Os dois personagens já conversaram por telefone na última semana para tratar sobre a possibilidade de mudança do argentino para o futebol inglês.

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