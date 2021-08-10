Messi fala pela primeira vez como jogador do PSG: 'Decidido a construir algo grande'

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Anunciado pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira, Lionel Messi falou pela primeira vez como jogador da equipe francesa. Ao site do clube francês, o argentino comemorou a sua chegada à França, onde assinará um contrato de dois anos com o PSG.

Veja a tabela do Francês- Estou empolgado para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos os jogadores e a equipe são aqui. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os adeptos. Mal posso esperar para pisar no gramado do Parc des Princes - disse Messi.

Messi, que assinará um contrato válido até 2023 com o Paris Saint-Germain, foi elogiado pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, que mostrou-se empolgado com a chegada do jogador argentino.

- Estou muito satisfeito por Lionel Messi ter escolhido ingressar no Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com sua família. Ele não escondeu o desejo de continuar a evoluir ao mais alto nível e de ganhar troféus. A ambição do clube é obviamente idêntica. A adição de Leo à nossa equipe de classe mundial confirma a relevância e o sucesso de nosso recrutamento. Junto com nosso grande treinador e sua equipe, espero ver nossa equipe fazer história para todos os nossos apoiadores ao redor do mundo - disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG.